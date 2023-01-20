Шкриньяр отказался продлевать контракт с «Интером»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр отверг предложение футбольного клуба о продлении контракта, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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По его данным, миланский клуб выразил готовность платить 6 миллионов евро за сезон плюс бонусы в размере 500 тысяч. Руководство «нерадзурри» не готово пойти на уступки и улучшить условия, сторона игрока изначально просила 8 миллионов евро. В ближайшие дни состоится новый раунд переговоров, говорится в материале.

Шкриньяр играет за «Интер» с 2017 года. В составе команды 27 летний футболист провел 241 матчей, забил 11 мячей, сделал пять результативных передач, стал победителем чемпионата Италии и обладателем Кубка страны. В его активе три гола в 54 встречах за сборную Словакии.