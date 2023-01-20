Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
40 минут назад

Шкриньяр отказался продлевать контракт с «Интером» с зарплатой €6 млн за сезон — СМИ

Матч ТВ

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр отверг предложение футбольного клуба о продлении контракта, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Шкриньяр отказался продлевать контракт с «Интером»
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

По его данным, миланский клуб выразил готовность платить 6 миллионов евро за сезон плюс бонусы в размере 500 тысяч. Руководство «нерадзурри» не готово пойти на уступки и улучшить условия, сторона игрока изначально просила 8 миллионов евро. В ближайшие дни состоится новый раунд переговоров, говорится в материале.

Шкриньяр играет за «Интер» с 2017 года. В составе команды 27 летний футболист провел 241 матчей, забил 11 мячей, сделал пять результативных передач, стал победителем чемпионата Италии и обладателем Кубка страны. В его активе три гола в 54 встречах за сборную Словакии.

Ближайший матч «Интера» в чемпионате Италии пройдет в понедельник, 23 января. Соперником команды станет «Эмполи», встречу покажет телеканал «Матч ТВ», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru, начало — в 22:40 по московскому времени.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители