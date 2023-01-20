Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Илья Помазун рассказал об отношении к россиянам в Австралии, в которой он побывал во время отпуска в зимний перерыв в чемпионате России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ни разу не сталкивались в Австралии с проблемами из-за национальности. Наоборот, всем интересно. Спрашивают: «Как доехали сюда? Это же очень далеко. Как в России, как погода?» — сказал Помазун в интервью Sport24.

Голкипер является воспитанником московского ЦСКА. Впервые он перешел в «Урал» на правах аренды в 2020-м году. В феврале 2021-го красно-синие досрочно вернули его в Москву из-за травм игроков. Последние два сезона вратарь выступал за клуб из Екатеринбурга на правах аренды без права выкупа.