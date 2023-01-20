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54 минуты назад

Тчуамени принёс извинения «Реалу» и болельщикам за свой поступок

Евро-футбол.Ру

Хавбек мадридского «Реала» Орельен Тчуамени извинился за то, что не присутствовал на матче 1/8 финала Кубка Испании против «Вильярреала» (3:2). Фанатам не понравилось, что травмированный игрок вместо того, чтобы поддержать одноклубников, посетил матч НБА между «Чикаго» и «Детройтом».

Тчуамени принёс извинения «Реалу» и болельщикам за свой поступок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Хочу принести свои извинения клубу, партнерам и болельщикам за посещение стороннего мероприятия в то время, как «Реал» бился в Кубке. Понимаю, что неправильно поступил. Мне жаль», - гласит сообщение француза в социальных сетях.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Орельен провел 21 поединок, в которых не отметился голевыми передачами.

Футбол,Реал,
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