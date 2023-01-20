Тчуамени принёс извинения «Реалу» и болельщикам за свой поступок

Хавбек мадридского «Реала» Орельен Тчуамени извинился за то, что не присутствовал на матче 1/8 финала Кубка Испании против «Вильярреала» (3:2). Фанатам не понравилось, что травмированный игрок вместо того, чтобы поддержать одноклубников, посетил матч НБА между «Чикаго» и «Детройтом».