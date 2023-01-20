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1 час назад

Оздоев готов вернуться в Россию

Евро-футбол.Ру

Футбольный агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы российского полузащитника Магомеда Оздоева, высказался о возможном возвращении игрока в Премьер-лигу.

Оздоев готов вернуться в Россию
Фото: ТАССТАСС

«У Магомеда нет категоричности в вопросе о возращении в РПЛ. Но все зависит от конкретных предложений. Он готов рассмотреть предложение», - приводит слова агента издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Оздоев минувшим летом покинул петербургский «Зенит» и перебрался в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Стороны заключили трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Оздоев забил два гола и отдал ассист в 17 встречах.

Футбол,Магомед Оздоев,Зенит,
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