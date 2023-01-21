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4 часа назад

Футбольный клуб расторг контракт с заключенным под стражу Алвесом

Lenta.ruиещё 3

Футбольный клуб расторг контракт с заключенным под стражу Алвесом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мексиканский клуб «Пумас» расторг контракт с арестовали по обвинению в сексуальных домогательствах футбольным защитником Дани Алвесом. Об этом сообщает спортивный портал Revelo со ссылкой на президента футбольного клуба Леопольдо Силву.

Отмечается, что руководство клуба приняло решение расторгнуть трудовой договор с Алвесом в этот же день, когда его приговорили к заключению под стражу без права на освобождение под залог.

20 января стало известно, что Алвеса арестовали по обвинению в сексуальных домогательствах. Обвинения в адрес футболиста были выдвинуты 1 января. Полиция Каталонии зафиксировала обращение женщины, имя которой не раскрывается, заявившей, что Алвес засунул руку под ее нижнее белье в ночном клубе. Спортсмен опроверг эту информацию.

Алвес становился чемпионом Испании, Франции, Италии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

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