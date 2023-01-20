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2 часа назад

Футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса арестовали в Барселоне

Газета.Ruиещё 1

Бразильский футболист Дани Алвес арестован испанской полицией в Барселоне по обвинению в сексуальных домогательствах, пишет газета Marca.

Футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса арестовали в Барселоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Экс-игрока «Барселоны» доставили в суд после того, как Алвес дал показания в полицейском участке. Судья решит, какая мера пресечения будет применена в отношении подозреваемого. По информации издания, Алвеса вряд ли отправят в тюрьму.

Женщина обратилась ранее в полицию с заявлением о том, что 30 декабря 39-летний защитник мексиканского клуба «Пумас» засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны. Полиция начала расследование данного инцидента.

Футболист отправился с друзьями в клуб, где к ним подошла группа девушек и начала общение. По данным камер видеонаблюдения, бразилец и одна из женщин одновременно отправились в туалет и вышли оттуда через несколько секунд.

Алвес ранее опроверг все обвинения в свой адрес, заявив, что не делал того, в чем его обвиняют.

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Футбол,Александр Емельяненко,
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