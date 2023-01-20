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2 часа назад

Экс-звезду «Барселоны» Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах

Елена Прошина

В Испании задержан бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес. Он подозревается в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Vanguardia.

Экс-звезду «Барселоны» задержали в Испании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что некая женщина 2 января заявила в полицию на 39-летнего защитника. Она обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. По ее словам, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря.

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Между тем, футболист отрицает свою вину. 20 января Алвес прибыл в полицейский участок Каталонии для дачи показаний. Футболиста доставили в суд, чтобы определить меру пресечения.

Ранее стало известно, что в сексуальных домогательствах обвиняется актер Перси Хайнс Уайт, известный по сериалу «Уэнсдэй». В соцсетях появились посты, в которых утверждается, что когда Уайту было 17-20 лет, он устаивал с друзьями вечеринки, чтобы напоить понравившихся им девушек и переспать с ними.

Одна из пострадавших заявила, что актер якобы напал на нее на одной из таких вечеринок, когда она была пьяна. Она также добавила, что звезду «обвиняли в изнасиловании», но не уточнила, кто именно.

Футбол,Александр Емельяненко,
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