Экс-звезду «Барселоны» задержали в Испании

В Испании задержан бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес. Он подозревается в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Vanguardia.

Ранее сообщалось, что некая женщина 2 января заявила в полицию на 39-летнего защитника. Она обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. По ее словам, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря.

Между тем, футболист отрицает свою вину. 20 января Алвес прибыл в полицейский участок Каталонии для дачи показаний. Футболиста доставили в суд, чтобы определить меру пресечения.

Ранее стало известно, что в сексуальных домогательствах обвиняется актер Перси Хайнс Уайт, известный по сериалу «Уэнсдэй». В соцсетях появились посты, в которых утверждается, что когда Уайту было 17-20 лет, он устаивал с друзьями вечеринки, чтобы напоить понравившихся им девушек и переспать с ними.