Болгарский "Левски" отказался от матча со "Спартаком"

Болгарский футбольный клуб "Левски" принял решение не играть запланированные товарищеские матчи с московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба болгарского клуба.
Ранее был отменен матч "Левски" против "Краснодара", который должен был состояться 17 января.
"Руководство "Левски" приняло окончательное решение о том, что плановые контрольные встречи со "Спартаком" и "Уралом" не состоятся. Решение по ним было принято с расчетом на максимально полную подготовку представительной команды, однако самым важным для нас остается единство клуба и болельщиков", - говорится в сообщении пресс-службы.
Матч "Левски" против "Спартака" был запланирован на 22 января, против "Урала" - на 31 января. Пресс-служба "Спартака" сообщила, что клуб рассматривает возможность проведения матча с другим соперником.