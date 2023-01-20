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1 час назад

Болгарский "Левски" отказался от матча с футбольным клубом "Спартак"

ТАССиещё 2

Болгарский футбольный клуб "Левски" принял решение не играть запланированные товарищеские матчи с московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба болгарского клуба.

Болгарский "Левски" отказался от матча со "Спартаком"
Фото: ТАССТАСС

Ранее был отменен матч "Левски" против "Краснодара", который должен был состояться 17 января.

"Руководство "Левски" приняло окончательное решение о том, что плановые контрольные встречи со "Спартаком" и "Уралом" не состоятся. Решение по ним было принято с расчетом на максимально полную подготовку представительной команды, однако самым важным для нас остается единство клуба и болельщиков", - говорится в сообщении пресс-службы.

Матч "Левски" против "Спартака" был запланирован на 22 января, против "Урала" - на 31 января. Пресс-служба "Спартака" сообщила, что клуб рассматривает возможность проведения матча с другим соперником.

Футбол,Спартак,ФК "Урал",
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