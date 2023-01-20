Болгарский "Левски" отказался от матча со "Спартаком"

"Руководство "Левски" приняло окончательное решение о том, что плановые контрольные встречи со "Спартаком" и "Уралом" не состоятся. Решение по ним было принято с расчетом на максимально полную подготовку представительной команды, однако самым важным для нас остается единство клуба и болельщиков", - говорится в сообщении пресс-службы.