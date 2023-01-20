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20 минут назад

​Конте высказался о своём будущем

Евро-футбол.Ру

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт итальянского специалиста истекает в конце нынешнего сезона.

​Конте высказался о своём будущем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это моя личная ситуация. У меня будет время принять правильное решение для меня, для будущего, для моей семьи. Но моя ситуация не влияет на мою работу и на команду. Я сосредоточ

Я хочу сделать лучше команду и клуб за счёт своего видения, своих идей, своих предложений. Посмотрим, что случится», - сказал Конте журналистам.

Напомним, что Антонио Конте принял «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. С тех пор «шпоры» провели 64 матча, в которых отпраздновали 35 побед при 10 ничьих и 19 поражениях.

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