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2 часа назад

Футболист Депай перешел из "Барселоны" в "Атлетико"

ТАСС

Нидерландский нападающий Мемфис Депай перешел из "Барселоны" в мадридский "Атлетико". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба мадридской команды.

Футболист Депай перешел из "Барселоны" в "Атлетико"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на 2,5 сезона. Сумма трансфера составила €3 млн + €1 млн бонусами.

Депай выступал за "Барселону" с июля 2021 года, за это время в составе команды он сыграл в 42 матчах, в которых забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи. Также он выступал за французский "Лион", английский "Манчестер Юнайтед" и нидерландский ПСВ. Он является чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка Англии и Суперкубка Испании. В составе сборной Нидерландов в его активе 86 матчей и 43 гола, в 2014 году он стал бронзовым призером чемпионата мира. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в €20 млн.

"Атлетико" после 17 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков. "Барселона" лидирует с 41 очком после 16 игр.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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