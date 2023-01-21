"Ювентус" лишен 15 очков в текущем сезоне Серии А за финансовые нарушения

Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) приняла решение лишить туринский "Ювентус" 15 очков в текущем сезоне Серии А за финансовые махинации. Об этом сообщает сайт FIGC. Вчера, 20 января, в Федеральном апелляционном суде прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях. Прокуратура Федерации футбола Италии требовала лишить "старую сеньору" девяти очков очков, а также отстранить от футбола ряд функционеров клуба. "Федеральный апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию прокуратуры. Против "Ювентуса" предусмотрены санкции в виде 15 штрафных очков в текущем сезоне", - говорится в заявлении. Таким образом, туринский клуб опустится с третьего на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Ювентус" может подать апелляцию в Национальный олимпийский комитет Италии. Ранее сообщалось, что "Ювентус" обыграл "Монцу" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии.