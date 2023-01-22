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55 минут назад

Петржела: «Всё идёт к тому, что Дзюба завершит карьеру»

Евро-футбол.Руиещё 4

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил карьерные перспективы Артёма Дзюбы.

Петржела: «Всё идёт к тому, что Дзюба завершит карьеру»
Фото: ТАССТАСС

«Всё идёт к тому, что Дзюба завершит карьеру. Когда-то он был на вершине, но возраст берет своё. Грустно осознавать, что когда-то сильный игрок прощается с футбол таким образом. Артем никому не нужен. К сожалению, это правда», — заявил чешский специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Петржела сравнил подписание Дзюбы с русской рулеткой, поскольку можно получить как мотивированного, так и самовлюблённого футболиста, который будет портить атмосферу в раздевалке. Тренер считает, что в Европу путь для экс-капитана российской сборной закрыт, поскольку никто не знает его реальный уровень.

Напомним, что последним местом работы форварда был турецкий коллектив «Адана Демирспор», в футболке которого Дзюба забил лишь один мяч за четырёх играх чемпионата.

Футбол,РПЛ,Властимил Петржела,Зенит,
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