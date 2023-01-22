Петржела: «Всё идёт к тому, что Дзюба завершит карьеру»

«Всё идёт к тому, что Дзюба завершит карьеру. Когда-то он был на вершине, но возраст берет своё. Грустно осознавать, что когда-то сильный игрок прощается с футбол таким образом. Артем никому не нужен. К сожалению, это правда», — заявил чешский специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт» .

Петржела сравнил подписание Дзюбы с русской рулеткой, поскольку можно получить как мотивированного, так и самовлюблённого футболиста, который будет портить атмосферу в раздевалке. Тренер считает, что в Европу путь для экс-капитана российской сборной закрыт, поскольку никто не знает его реальный уровень.