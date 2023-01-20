Стало известно о намерении Роналду подать в суд на «Ювентус»

Португальский нападающий Криштиану Роналду готов подать в суд на итальянский футбольный клуб «Ювентус». Об этом сообщает Calcio Finanza.

По информации издания, клуб задолжал форварду 19 миллионов евро в рамках неофициального соглашения, заключенного в период пандемии коронавируса. Игроки клуба согласились на понижение зарплаты, чтобы потом неофициально получить выплаты, однако Роналду так и не получил эти деньги.

В декабре прошлого года Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Форвард заключил контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», по которому он будет получать зарплату размером 200 миллионов долларов в год.