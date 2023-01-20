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1 час назад

Эрик тен Хаг высказался о возможных трансферах «Манчестер Юнайтед» в январе

Чемпионат.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможных приобретениях в январское трансферное окно.

Эрик тен Хаг высказался о возможных трансферах «МЮ»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», всегда должен искать наилучшие решения, и это то, что мы будем делать.

Мы будем изучать рынок, если появятся возможности, мы должны будем ими воспользоваться», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Состав «красных дьяволов» в январское трансферное окно пополнили форвард «Бёрнли» Ваут Вегорст и голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батлэнд. Оба игрока присоединились к манкунианцам на правах аренды.

«Юнайтед» занимает третью позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков в 19 матчах.

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