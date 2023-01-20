Самый титулованный футболист в истории попал под стражу

Футболист из Бразилии Дани Алвес, который является трёхкратным победителем Лиги чемпионов помещён под стражу по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает ТАСС .

«Судья согласился на временное заключение под стражу без залога в связи с открытым делом по подозрению в сексуальном насилии», – заявили в пресс-службе Высшего суда Каталонии.

39-летний Алвес выступает за мексиканский клуб «Пумас» и является самым титулованным футболистом в истории – всего в его активе имеется 43 награды. По версии следствия, в конце 2022 года Алвес совершил сексуальное насилие на дискотеке в Барселоне. На сегодняшний день футболист задержан и даёт показания. Уточняется, что сам Алвес отвергает все обвинения.