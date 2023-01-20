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28 минут назад

Самый титулованный футболист в истории попал под стражу

Елена Прошина

Футболист из Бразилии Дани Алвес, который является трёхкратным победителем Лиги чемпионов помещён под стражу по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает ТАСС.

Самый титулованный футболист в истории попал под стражу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Судья согласился на временное заключение под стражу без залога в связи с открытым делом по подозрению в сексуальном насилии», – заявили в пресс-службе Высшего суда Каталонии.

39-летний Алвес выступает за мексиканский клуб «Пумас» и является самым титулованным футболистом в истории – всего в его активе имеется 43 награды. По версии следствия, в конце 2022 года Алвес совершил сексуальное насилие на дискотеке в Барселоне. На сегодняшний день футболист задержан и даёт показания. Уточняется, что сам Алвес отвергает все обвинения.

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Ранее во Франции арестовали футболиста, который перевозил 109 кг кокаина.

Футбол,Владимир Путин,
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