Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Верону»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Верону», об этом сообщил журналист Николо Скира в своих социальных сетях. По информации источника, итальянский клуб арендует форварда до конца сезона-2022/23 за 500 тысяч евро. При этом в соглашении между клубами будет прописана опция обязательного выкупа за 4,5 млн евро.
Гайч перешел в ЦСКА из «Сан Лоренсо» в августе 2020 года. Сумма сделки составила 8,5 млн евро (по данным Transfermarkt). В составе армейцев 23-летний нападающий провел 30 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гайча в 1,8 млн евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.
С момента перехода в ЦСКА Гайч дважды отправлялся в аренду. В январе 2021 года аргентинец перешел в «Беневенто», а в августе того же года отправился в «Уэску».
После 17 туров ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 29 очками. В следующем туре армейцам предстоит сыграть на выезде с «Сочи». Встреча пройдет 5 марта на стадионе «Фишт» и начнется в 19:30 по московскому времени.