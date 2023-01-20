Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Верону»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Верону», об этом сообщил журналист Николо Скира в своих социальных сетях. По информации источника, итальянский клуб арендует форварда до конца сезона-2022/23 за 500 тысяч евро. При этом в соглашении между клубами будет прописана опция обязательного выкупа за 4,5 млн евро.

Фото: Официальный сайт РПЛ Официальный сайт РПЛ

Гайч перешел в ЦСКА из «Сан Лоренсо» в августе 2020 года. Сумма сделки составила 8,5 млн евро (по данным Transfermarkt). В составе армейцев 23-летний нападающий провел 30 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гайча в 1,8 млн евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

С момента перехода в ЦСКА Гайч дважды отправлялся в аренду. В январе 2021 года аргентинец перешел в «Беневенто», а в августе того же года отправился в «Уэску».