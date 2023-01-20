Роднина высказалась о российских футболистах

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась об интересе к российскому футболу.
«Российский футбол ассоциируется с какими-то серыми тонами. Ничего запоминающегося там не происходит, за пределами России он никому не интересен. Почему? Здесь еще вопрос подхода самих игроков. В Европе от футбола веет красотой, игроки много тренируются. А российские футболисты не стараются привлечь людей своей игрой, у них все есть, им по барабану», — передает слова Родниной «Рейтинг букмекеров».
2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023.
А в прошлом сезоне московский «Спартак» из-за отстранения не смог сыграть в 1/8 Лиги Европы с «РБ Лейпциг». Красно-белые стали первыми на групповом этапе. Петербургский «Зенит» оступился на стадии 1/16 финала. Подопечные Сергея Семака уступили испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.
Сборная России под руководством Валерия Карпина смогла проводить только товарищеские матчи за пределами страны.