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51 минуту назад

«Ювентус» сделал заявление после снятия 15 очков

Евро-футбол.Руиещё 4

Туринский «Ювентус» посредством своего официального сайта выступил с заявлением. «Старая синьора» планирует обжаловать решение суда, согласно которому с клуба сняли 15 баллов.

«Ювентус» сделал заявление после снятия 15 очков
Фото: пресс-служба клуба "Ювентус"пресс-служба клуба "Ювентус"

«Ожидаем публикации причин и объявляем об обращении в Коллегию спортивных гарантов в рамках Кодекса спортивной юстиции», - говорится в заявлении итальянского топ-клуба.

В связи с лишением 15 очков «Ювентус» опустился на десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Старую синьору» обвиняют в фиктивном приросте капитала: завышении стоимость игроков и занижении информации о расходах сотрудников, а также сокрытии размера зарплат футболистов.

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