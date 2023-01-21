«Ювентус» сделал заявление после снятия 15 очков

Туринский «Ювентус» посредством своего официального сайта выступил с заявлением. «Старая синьора» планирует обжаловать решение суда, согласно которому с клуба сняли 15 баллов.

«Ожидаем публикации причин и объявляем об обращении в Коллегию спортивных гарантов в рамках Кодекса спортивной юстиции», - говорится в заявлении итальянского топ-клуба.

В связи с лишением 15 очков «Ювентус» опустился на десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Старую синьору» обвиняют в фиктивном приросте капитала: завышении стоимость игроков и занижении информации о расходах сотрудников, а также сокрытии размера зарплат футболистов.