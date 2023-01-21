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54 минуты назад

​«Рома» нашла замену Дзаньоло во Франции

Евро-футбол.Ру

В ближайшее время из «Ромы» уйдёт полузащитник Николо Дзаньоло. Футболист решил сменить обстановку и попробовать себя в другом месте. Между тем, Radio Radio сообщает о том, что в римском клубе уже нашли замену для Дзаньоло. В качестве идеального кандидата «волки» определили Уссема Ауа из «Лиона».

​«Рома» нашла замену Дзаньоло во Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уссем Ауа является воспитанником «Лиона», где он и проводит всю свою карьеру. 24-летний полузащитник оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 20 миллионов евро.

Всего за первую команду «Лиона» Уссем Ауа провёл 222 матча, в которых забил 41 гол и отдал 35 голевых передач на партнёров.

Футбол,Николо Дзаньоло,
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