​«Рома» нашла замену Дзаньоло во Франции

В ближайшее время из «Ромы» уйдёт полузащитник Николо Дзаньоло. Футболист решил сменить обстановку и попробовать себя в другом месте. Между тем, Radio Radio сообщает о том, что в римском клубе уже нашли замену для Дзаньоло. В качестве идеального кандидата «волки» определили Уссема Ауа из «Лиона».