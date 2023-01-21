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57 минут назад

Испанский футбольный тренер Рианчо заявил, что его никогда не критиковали за работу в России

Газета.Ru

Бывший тренер казанского "Рубина" и московского "Спартака" Рауль Рианчо рассказал о том, подвергался ли он критике из-за работы в России.

Испанский футбольный тренер Рианчо рассказал о работе в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Меня никогда не критиковали за работу в России. Я всегда говорил, что буду очень благодарен "Рубину" из Казани и Курбану Бердыеву за предоставленную мне возможность работать вместе с ним. В Испании всегда любили русских людей", — приводит слова испанского специалиста "Спорт-Экспресс".

62-летний тренер в 2018 году на протяжении шести матчей был исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Массимо Карреры. Под его руководством красно-белые успели провести шесть матчей — три в Российской премьер-лиге (РПЛ) (ничья и два поражения), один в Кубке России (победа) и два — в Лиге Европы (победа и ничья).

Ранее Рауль Рианчо заявил, что отказался бы от предложения возглавить сборную России.

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