Испанский футбольный тренер Рианчо рассказал о работе в России

"Меня никогда не критиковали за работу в России. Я всегда говорил, что буду очень благодарен "Рубину" из Казани и Курбану Бердыеву за предоставленную мне возможность работать вместе с ним. В Испании всегда любили русских людей", — приводит слова испанского специалиста "Спорт-Экспресс".