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1 час назад

Рианчо оценил шансы Рассказова заиграть в Европе

Евро-футбол.Ру

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о шансах защитника «красно-белых» Николая Рассказова заиграть в европейском чемпионате.

Рианчо оценил шансы Рассказова заиграть в Европе
Фото: ТАССТАСС

«Я познакомился с Николаем, когда он был молодым игроком с большим потенциалом! Думаю, что при определенных условиях и усердной работе он бы смог заиграть в европейском гранде», - приводит слова испанского специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что Рассказов является воспитанником академии «красно-белых». С большой долей вероятности защитник присоединится к самарским «Крыльям Советов» этой зимой.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Николай провел четыре поединка.

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