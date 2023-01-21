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1 час назад

Известно, что сказал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

В социальных сетях появилась расшифровка слов нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси перед решающим ударом Гонсало Монтиеля в серии пенальти против национальной команды Франции.

Раскрыты слова Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022
Фото: ТАССТАСС

Перед ударом партнера 35-летний звездный форвард прошептал: «Бабушка, это может произойти сегодня».

В финале сборная Аргентины отпраздновала победу над национальной командой Франции в серии пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3.

Лионель был признан лучшим футболистом чемпионат мира – 2022. Аргентинец отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Футбол,Лионель Месси,
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