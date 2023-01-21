«Интер» предложил контракт Смоллингу

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг может покинуть клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента и перебраться в «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

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Миланский клуб предложил контракт англичанину до 2025 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро за сезон, утверждает инсайдер.Соглашение 33 летнего игрока с «Ромой» истекает в конце текущего сезона. В нынешнем сезоне защитник сыграл 24 матча во всех турнирах и забил три мяча.