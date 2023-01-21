Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
39 минут назад

«Интер» предложил контракт Смоллингу — СМИ

Матч ТВ

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг может покинуть клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента и перебраться в «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

«Интер» предложил контракт Смоллингу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Миланский клуб предложил контракт англичанину до 2025 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро за сезон, утверждает инсайдер.Соглашение 33 летнего игрока с «Ромой» истекает в конце текущего сезона. В нынешнем сезоне защитник сыграл 24 матча во всех турнирах и забил три мяча.

В ближайшем матче «Интер» дома примет «Эмполи» в рамках Серии А. Встреча состоится в понедельник, 23 января, за ходом прямой трансляции можно следить с 22:40 (мск) на канале «Матч ТВ», а также сайте matchtv.ru.

Футбол,Крис Смоллинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители