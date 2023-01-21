Кавазашвили посочувствовал Дзюбе: он сам не знает, чего хочет

"Сочувствую Дзюбе. Его выбор сегодня не определен. Он сам, к сожалению, не знает, что он хочет. Если бы он хотел играть в РПЛ или Первой лиге, давным-давно выбрал бы себе команду. Если бы хотел играть за рубежом – тоже рассматривал бы предложения.