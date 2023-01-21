Кавазашвили посочувствовал Дзюбе: он сам не знает, чего хочет

Бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили считает, что нападающий Артем Дзюба давно бы уже нашел себе команду, если бы захотел.
"Сочувствую Дзюбе. Его выбор сегодня не определен. Он сам, к сожалению, не знает, что он хочет. Если бы он хотел играть в РПЛ или Первой лиге, давным-давно выбрал бы себе команду. Если бы хотел играть за рубежом – тоже рассматривал бы предложения.
Поэтому, раз не получается за рубежом, раз он отказывает российским командам, видимо, он решил заканчивать активно выступать", - передает слова Кавазашвили "Чемпионат".
Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор" с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.
Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.
На днях появилась информация о переходе нападающего в "Торпедо". Однако, позже в московском клубе отказались от приобретения игрока.
Ранее голландский журналист Ламмерс заявил, что Дзюба и Слуцкий отлично играют на свой имидж.