Названа причина отказа болгарского ФК от матча с россиянами

Футбольный клуб «Урал» в своём уведомлении об отмене товарищеского матча с болгарским «Левски» раскрыл причины отказа болгар от игры с российскими клубами. Такое решение было принято из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков болгарской команды.

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«Контрольный матч с «Левски» в Дубае не состоится. Он отменён по не зависящим от «Урала» обстоятельствам.

Игра должна была пройти на тренировочном сборе 31 января, однако болгарская команда уведомила нас о том, что матч не состоится.

В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется «из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков».

Команда из Софии просит с пониманием отнестись к её решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с «Уралом» на футбольном поле в будущем», — говорится в официальном заявлении «Урала».