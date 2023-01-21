Игрок "Локомотива" Тикнизян о сезоне: насмеялись уже, теперь не до смеха

Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о результатах команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Может, где-то грубо скажу, но мы уже насмеялись в этом сезоне, теперь не до смеха. Турнирное положение не то чтобы довлеет над нами, но оно не дает повода лишний раз повеселиться на пустом месте. Мы сейчас всю концентрацию, всю энергию стараемся оставлять на тренировках", - передает слова Тикнизяна "Матч ТВ".
После 17 туров РПЛ "железнодорожники" занимают 14-е место в турнирной таблице. От прямой зоны вылета подопечных Михаила Галактионова отделяет всего одно очко.
В последних десяти матчах чемпионата москвичи одержали всего одну победу над "Торпедо", который прочно занимает последнее место.
Стоит отметить, что "Локомотив" весьма удачно выступил на групповом этапе Кубка России. Команда заняла второе место и обеспечила себе выход в плей-офф по Пути РПЛ. В феврале "железнодорожники" в двухраундовом противостоянии сразятся со "Спартаком".
Ранее сообщалось, что турецкий "Бешикташ" сделал "Локомотиву" улучшенное предложение по трансферу капитана команды Дмитрия Баринова.