Игрок "Локомотива" Тикнизян о сезоне: насмеялись уже, теперь не до смеха

"Может, где-то грубо скажу, но мы уже насмеялись в этом сезоне, теперь не до смеха. Турнирное положение не то чтобы довлеет над нами, но оно не дает повода лишний раз повеселиться на пустом месте. Мы сейчас всю концентрацию, всю энергию стараемся оставлять на тренировках", - передает слова Тикнизяна "Матч ТВ".