Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
59 минут назад

Уткин отреагировал на наказание «Ювентуса»

Евро-футбол.Ру

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на санкции в отношении туринского «Ювентуса». Со «старой синьоры» решили снять 15 баллов за финансовые махинации.

Уткин отреагировал на наказание «Ювентуса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С наказанием «Ювентуса» на 15 очков чемпионат стал совсем интересным. Значит, всем придется в уме прибавлять «Юве» 15 очков и размышлять. А может, не прибавлять? Нервотрепка гарантирована», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

После снятия 15 баллов туринский гранд опустился на десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Теперь на счету подопечных Массимилиано Аллегри 22 очка. «Ювентус» отстает от лидирующего «Наполи» на 25 пунктов.

Футбол,Василий Уткин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители