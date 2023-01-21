Уткин отреагировал на наказание «Ювентуса»

«С наказанием «Ювентуса» на 15 очков чемпионат стал совсем интересным. Значит, всем придется в уме прибавлять «Юве» 15 очков и размышлять. А может, не прибавлять? Нервотрепка гарантирована», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.