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55 минут назад

Жена самого титулованного футболиста высказалась о заключении мужа под стражу

Lenta.ru

Жена самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса Джоана Санс в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) высказалась после заключения мужа под стражу в деле о сексуальных домогательствах.

Жена самого титулованного футболиста высказалась о его заключении под стражу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Супруга бразильского защитника поблагодарила общественность за поддержку.

«Я чувствую большую поддержку в это темное начало года. Я восстану, как птица Феникс», — написала она.

20 января спортсмена арестовали. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете в VIP-зоне ночного клуба, избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Алвес является самым титулованным футболистом в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Бразилии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

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