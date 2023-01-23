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53 минуты назад

Клубы РПЛ намерены подать апелляцию на решение CAS

Матч ТВиещё 6

По данным «Матч ТВ», клубы РПЛ подадут апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Федеральный суд Швейцарии после того, как ознакомятся и коллективно обсудят мотивировочную часть решения, опубликованную в январе 2023 года.

Клубы РПЛ намерены подать апелляцию на решение CAS
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Российские клубы пытались оспорить решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении от международных турниров. Коллективный иск подали сразу восемь команд: петербургский «Зенит», московские ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», а также «Сочи», «Ростов», «Краснодар» и казанский «Рубин». Рассмотрение дела состоялось в июле, но CAS лишь в январе, спустя полгода, опубликовал мотивировочную часть этого решения.

После получения мотивировочной части официальными средствами коммуникации российские клубы проведут ее обсуждение. По данным «Матч ТВ», или все восемь клубов, или большая часть из них в течение месяца после получения документа подадут апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в связи с нарушением процессуальных правил. Клубы намерены указать, что арбитрами CAS при рассмотрении дела не был по существу рассмотрен вопрос дискриминации футболистов данных команд по политическим, религиозным, расовым или иным причинам.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Фонбет,Динамо,Зенит,
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