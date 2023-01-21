Нападающий "Локомотива" приостановил контракт с российским клубом

Нападающий Гирано Керк приостановил контракт с «Локомотивом» и покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби. Об этом сообщает официальный сайт команды.
«Согласно достигнутым соглашениям, которые устроили и футболиста, и клуб, Керк на условиях платной аренды будет играть за другую команду до лета 2023 года», — сказано в заявлении.
Керк перешел в «Локомотив» из нидерландского «Утрехта» в сентябре 2021 года. Его контракт с российским клубом рассчитан на четыре года.
В текущем сезоне нападающий провел за «железнодорожников» 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету результативная передача.
Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года. До этого решение распространялось до 30 июня 2022 года.
После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице. От прямой зоны вылета подопечных Михаила Галактионова отделяет всего одно очко.