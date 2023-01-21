Нападающий "Локомотива" приостановил контракт с российским клубом

Нападающий Гирано Керк приостановил контракт с «Локомотивом» и покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби. Об этом сообщает официальный сайт команды.

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«Согласно достигнутым соглашениям, которые устроили и футболиста, и клуб, Керк на условиях платной аренды будет играть за другую команду до лета 2023 года», — сказано в заявлении.

Керк перешел в «Локомотив» из нидерландского «Утрехта» в сентябре 2021 года. Его контракт с российским клубом рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне нападающий провел за «железнодорожников» 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету результативная передача.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года. До этого решение распространялось до 30 июня 2022 года.