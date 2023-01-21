В "Зените" рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно

Футбольный клуб «Зенит» укомплектован перед второй частью сезона. Новички могут появиться в команде только для усиления конкуренции. Об этом в субботу заявил гендиректор «Зенита» Александр Медведев, передает ТАСС.
«Мы продолжаем рассматривать возможности усиления нашей команды. Мы видим это не только в рамках зимнего трансферного окна, но и летнего», - сказал Медведев.
По его словам, пока нет никакой конкретики. «Зенит» является укомплектованной командой, у нее нет «дефицитных позиций, требующих немедленного наполнения».
Приглашение новичков может состояться только «для усиления конкуренции».
«Мы довольны всеми футболистами, которые сейчас находятся на сборе», - добавил Медведев.
Зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) откроется 25 января. Период дозаявок будет длиться до 22 февраля включительно.
Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что никогда не согласился бы на работу в «Зените», так как считает себя настоящим спартаковцем.