В "Зените" рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно

Футбольный клуб «Зенит» укомплектован перед второй частью сезона. Новички могут появиться в команде только для усиления конкуренции. Об этом в субботу заявил гендиректор «Зенита» Александр Медведев, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы продолжаем рассматривать возможности усиления нашей команды. Мы видим это не только в рамках зимнего трансферного окна, но и летнего», - сказал Медведев.

По его словам, пока нет никакой конкретики. «Зенит» является укомплектованной командой, у нее нет «дефицитных позиций, требующих немедленного наполнения».

Приглашение новичков может состояться только «для усиления конкуренции».

«Мы довольны всеми футболистами, которые сейчас находятся на сборе», - добавил Медведев.

Зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) откроется 25 января. Период дозаявок будет длиться до 22 февраля включительно.