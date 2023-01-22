Сантос назвал инициатора драки в матче со "Спартаком"

«Для меня очевидно, что инициатор драки — Промес. У него с самого начала не пошла игра, он довольно быстро начал выходить из себя, стал оскорблять Родригао и Барриоса. По ходу всего матча я неоднократно становился свидетелем мелких столкновений на поле», — сказал Сантос.