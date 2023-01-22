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26 минут назад

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал инициатора драки в матче со «Спартаком»

Газета.Ruиещё 3

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес был зачинщиком потасовки в очном матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Сантос назвал инициатора драки в матче со "Спартаком"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для меня очевидно, что инициатор драки — Промес. У него с самого начала не пошла игра, он довольно быстро начал выходить из себя, стал оскорблять Родригао и Барриоса. По ходу всего матча я неоднократно становился свидетелем мелких столкновений на поле», — сказал Сантос.

Напомним, что сразу по окончании основного времени заключительного матча группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» на поле разгорелась массовая драка с участием не только футболистов. А началось все с противостояния после свистка зенитовца Вильмара Барриоса и нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Судья встречи Владимир Москалев удалил шесть игроков (Малкома, Родригао, Барриоса, Соболева, Николсона и Селихова). Позже все они получили шестиматчевые дисквалификации.

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что игроки, участвовавшие в драке в матче Кубка России со «Спартаком», должны были получить различные дисквалификации в зависимости от уровня участия в потасовке.

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