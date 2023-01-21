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49 минут назад

Смолов и Мамаев откроют футбольную академию в Дубае

Матч ТВиещё 1

Форвард «Динамо» Федор Смолов и бывший хавбек сборной России Павел Мамаев сообщили в социальных сетях о скором открытии футбольной академии в Дубае.

Смолов и Мамаев откроют футбольную академию в Дубае
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Скоро! Лучшая профессиональная детская, футбольная академия в Дубае. В нашей команде только самые успешные и профессиональные! С нами футбол не просто игра, это жизнь, — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне МИР РПЛ 32 летний Смолов провел 15 матчей, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Последним клубом 34 летнего Мамаева стали «Химки», которые они покинул летом 2022 года. В настоящее время он находится без команды.

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