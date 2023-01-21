Смолов и Мамаев откроют футбольную академию в Дубае

Форвард «Динамо» Федор Смолов и бывший хавбек сборной России Павел Мамаев сообщили в социальных сетях о скором открытии футбольной академии в Дубае.
— Скоро! Лучшая профессиональная детская, футбольная академия в Дубае. В нашей команде только самые успешные и профессиональные! С нами футбол не просто игра, это жизнь, — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне МИР РПЛ 32 летний Смолов провел 15 матчей, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.
Последним клубом 34 летнего Мамаева стали «Химки», которые они покинул летом 2022 года. В настоящее время он находится без команды.