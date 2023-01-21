Глушаков и Дзюба могут стать одноклубниками в команде РПЛ

«Пари НН» рассматривает приглашение нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Дениса Глушакова. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

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В клубе идут по пути развития молодежи, однако эти возрастные игроки могут стать помощниками для прогресса более молодого поколения футболистов. Отмечается также, что новый главный тренер «Пари НН» Артем Горлов хорошо знаком с Глушаковым.

Препятствием для подписания игроков могут стать высокие запросы футболистов по зарплате.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.