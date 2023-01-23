Губерниев — о Дзюбе: «Держать дорогой балласт не каждый хочет»

«Может быть, Дзюба неинтересен российским клубам, потому что он просто очень сильно дорогой? Держать, так сказать, дорогой балласт не каждый хочет. Если так пойдёт дальше, то его вообще никто не возьмёт, кроме «Металлиста» из Королёва», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».