Главный тренер «Барселоны» извинился после своих слов в поддержку Дани Алвеса

«Я хотел бы пояснить свои слова, меня неправильно поняли. Это действительно сложная и важная тема. Я не упомянул о жертве. Считаю, что такие действия должны быть осуждены, сделал ли их Дани или кто-то другой. Хочу извиниться перед жертвой и другими жертвами насилия. Я понимаю критику в свой адрес», - сказал Хави.