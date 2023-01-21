Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Михаил Мудрик дебютировал за "Челси"

Газета.Ruиещё 1

Украинский полузащитник Михаил Мудрик дебютировал в составе лондонского «Челси» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля».

Украинец Мудрик дебютировал за «Челси»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

21-летний вингер появился на поле во втором тайме, заменив в столичной команде на 55-й минуте игры 18-летнего англичанина Льюиса Холла.

В настоящий момент в игре завершается второй тайм, счет не открыт — 0:0.

15 января Мудрик перешел в «Челси» за €100 млн, 30 из которых в виде бонусов. «Аристократы» буквально перехватили украинца у «Арсенала».

Контракт Мудрика с «Челси» рассчитан на восемь с половиной лет. В текущем сезоне 22-летний вингер провел 12 матчей в чемпионате Украины, отметившись семью забитыми голами и сделав столько же результативных передач. На его счету восемь матчей за сборную Украины.

Футбол,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители