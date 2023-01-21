Украинец Мудрик дебютировал за «Челси»

Украинский полузащитник Михаил Мудрик дебютировал в составе лондонского «Челси» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля».

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21-летний вингер появился на поле во втором тайме, заменив в столичной команде на 55-й минуте игры 18-летнего англичанина Льюиса Холла.

В настоящий момент в игре завершается второй тайм, счет не открыт — 0:0.

15 января Мудрик перешел в «Челси» за €100 млн, 30 из которых в виде бонусов. «Аристократы» буквально перехватили украинца у «Арсенала».