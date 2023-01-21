Каррера назвал лучшего российского футболиста

«У него огромный потенциал, он может заиграть в любой европейской лиге, это топ-игрок. Алек Алексей Миранчук тоже отличный футболист с хорошими качествами, но Головин талантливее него, на мой взгляд», — заявил специалист.

Ранее агент Головина Александр Клюев рассказал о цели футболиста. По словам представителя хавбека, тот хотел бы выступать в Англии, но понимает, как там сейчас относятся к россиянам. «У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с "Монако" и желанием выполнить все задачи на сезон», — отметил Клюев.