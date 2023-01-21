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1 час назад

​Мостовой рассказал, почему сложно жить в соседнем номере с Барриосом

Евро-футбол.Ру

Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался на тему того, что Вильмар Барриос отвечает в команде за музыку.

​Мостовой рассказал, почему сложно жить в соседнем номере с Барриосом
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Опять же, проблема! Я живу в соседнем номере. Он приходит с тренировки - у меня стены трясутся. Может затопить или сломать эту его колонку (улыбается)?» - сказал Мостовой в ходе интервью для «Матч ТВ».

В настоящий момент «Зенит» проводит зимний сбор в Катаре. Команда Сергея Семака готовится к возобновлению футбольного сезона.

После первой части чемпионата России «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы, опережая второй «Спартак» на шесть очков.

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