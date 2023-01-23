Украинец Мудрик оценил свой дебют за «Челси»

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик оценил свой дебют за «аристократов» в матче против «Ливерпуля» в Английской Премьер-лиге (0:0), отметив, что ожидает своей первой игры на домашнем стадионе синих, «Стэмфорд Бридж».
«Дебют за «Челси» на «Энфилде» (стадионе «Ливерпуля». — Прим. «Чемпионата») получился хорошим, но я не могу дождаться своего первого матча на «Стэмфорд Бридж», — написал Мудрик на своей официальной странице в социальных сетях.
Мудрик появился на поле на 55-й минуте, заменив англичанина Льюиса Холла. За свою игру украинец удостоился похвалы со стороны некоторых экспертов, однако не сумел отметиться результативными действиями. Отметим, что «Челси» заплатил за Мудрика донецкому «Шахтёру» € 100 млн с учётом бонусов.