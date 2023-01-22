Бывший главный тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера высказался о критике его работы в России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

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«Европейцы меня никогда не осуждали за работу в России, в "Спартаке"», — заявил он.

Ранее Каррера выразил желание возглавить сборную России. «Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную», — поделился специалист. В ноябре он заявил о желании поработать в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).