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24 минуты назад

Названо возможное наказание для арестованного самого титулованного футболиста

Lenta.ru

Названо возможное наказание для арестованного по делу о домогательствах самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса. Об этом сообщает Marca.

Названо возможное наказание для арестованного самого титулованного футболиста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

39-летнему Алвесу грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения. В данный момент бразилец находится под стражей без возможности внесения залога.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что 30 декабря он закрыл ее в туалете в VIP-зоне ночного клуба Sutton, избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Алвес является самым титулованным футболистом в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

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