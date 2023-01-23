Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Роналду оценил дебютный матч в составе «Аль-Насра»

Lenta.ruиещё 2

Португальский нападающий Криштиану Роналду оценил дебютный матч в составе «Аль-Насра». Он посвятил этому пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Роналду оценил дебютный матч в составе «Аль-Насра»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Первый матч — первая победа. Отличная работа, ребята!» — написал футболист и выразил благодарность всем болельщикам за удивительную поддержку.

Роналду дебютировал за «Аль-Наср» 22 января в игре против «Аль-Иттифака» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды, капитаном которой был португалец.

19 января он сыграл за сборную звезд Эр-Рияда в товарищеском матче против «Пари Сен-Жермен» (4:5) и оформил дубль. Нападающего назвали лучшим игроком встречи.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Его зарплата в клубе составит 200 миллионов евро в год, что является рекордным показателем среди всех спортсменов мира.

Футбол,Криштиану Роналду,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители