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1 час назад

Бывшая жена Дани Алвеса высказалась об аресте бразильского футболиста

Чемпионат.comиещё 4

Дани Динора, бывшая супруга бразильского защитника Дани Алвеса, прокомментировала его задержание. 39-летнего игрока обвиняют в домогательстве и изнасиловании.

Бывшая жена Дани Алвеса высказалась об аресте бразильского футболиста
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я знаю, что ему грустно, но он в порядке, и я сделаю все возможное, чтобы помочь ему. Это шок и для моих детей, которые являются подростками и переживают очень тяжелые времена. Его семья напряжена, потому что они хотят увидеть его, но им этого не позволяют. Его адвокат сказал мне, что он работает на

Дани никогда, никогда, никогда бы так не поступил. Говорю вам, потому что знаю его 22 года и десять лет была замужем за ним», — приводит слова Диноры Telecinco.

В случае, если вина Алвеса будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

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