Бывшая жена Дани Алвеса высказалась об аресте бразильского футболиста

«Я знаю, что ему грустно, но он в порядке, и я сделаю все возможное, чтобы помочь ему. Это шок и для моих детей, которые являются подростками и переживают очень тяжелые времена. Его семья напряжена, потому что они хотят увидеть его, но им этого не позволяют. Его адвокат сказал мне, что он работает на