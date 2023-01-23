Комментатор Губерниев считает, что Дзюба будет регрессировать из-за отсутствия игровой практики

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем российского футболиста Артема Дзюбы. На данный момент 34-летний нападающий находится без команды. "Возможно, Дзюба неинтересен российским клубам, потому что он просто очень сильно дорогой? Держать, так сказать, дорогой балласт не каждый хочет. Может, ему надо аппетиты умерить? У Дзюбы сейчас такая история, что ему надо играть, а он не играет и с каждым днем будет регрессировать. Поэтому, если так пойдет дальше, то его вообще никто не возьмет, кроме "Металлиста" из Королева", — цитирует Губерниева "РБ Спорт". С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Помимо московского "Торпедо", сообщалось об интересе к Дзюбе из Китая и вариантах в Саудовской Аравии. Также стало известно, что нападающий вместе с Денисом Глушаковым может перейти в "Пари НН". Ранее бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела заявил, что Артем Дзюба завершит карьеру, потому что он никому не нужен.