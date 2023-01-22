Гвардиола: "У «Манчестер Сити» есть шансы на чемпионство"

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о шансах на чемпионство АПЛ в текущем сезоне.

Гвардиола в интервью Guardian заявил, что если «Сити» продолжит играть так, как сейчас, то шансов на трофей не будет, необходимо вернуться на правильный путь. Команда подарила голы «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», такого быть не должно, добавил тренер.

При этом специалист отметил, что понимает игроков, у которых уже совсем не та мотивация, как было раньше, но он находится в команде для поднятия этой мотивации. У «Сити» еще есть шансы, ведь клуб идет на второй строчке в чемпионате, считает Гвардиола.