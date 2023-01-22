Марокканский защитник "ПСЖ" Хакими стал лучшим арабским спортсменом года

Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими признан лучшим арабским спортсменом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Франции. Хакими получил награду на церемонии Joy Awards, которая состоялась в эту субботу, 21 января, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Приз вручается лучшему спортсмену Ближнего Востока. На церемонию защитник "ПСЖ" пришел в сопровождении своей матери. В декабре на чемпионате мира в Катаре Хакими вместе со сборной Марокко дошел до полуфинала турнира. В матче за третье место его команда уступила сборной Хорватии. Всего на турнире защитник сыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.

В 2022 году Хакими в составе "ПСЖ" стал обладателем звания чемпиона Франции. Также ему удалось выиграть Суперкубок страны. Стоит отметить, что марокканец номинирован Международной федерацией футбола (ФИФА) на получение награды "Золотой мяч". Напомним, действующим обладателем "Золотого мяча" является француз Карим Бензема.