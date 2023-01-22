Майкл Оуэн назвал лучший трансфер нынешнего сезона АПЛ

«Митома в матче с «Лестер Сити» забил ещё один потрясающий мяч. Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» должен был стать трансфером сезона, однако я бы сказал, что лучшим приобретением стоит признать Митому. Особенно исходя из соотношения цены и качества», — написал Оуэн в своих соцсетях.

Каору Митома стал игроком «Брайтон энд Хоув Альбион» в августе 2021 года. Английский клуб заплатил за его трансфер «Кавасаки» € 3 млн. Однако японский полузащитник дебютировал в АПЛ летом 2022 года. На данный момент Митома провёл 18 матчей за «чаек» во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Накануне, 21 января, Каору помог «Брайтону» сыграть вничью в матче 21-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:2).