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30 минут назад

Майкл Оуэн назвал лучший трансфер нынешнего сезона АПЛ

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Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал лучший трансфер нынешнего сезона в английском футболе.

Майкл Оуэн назвал лучший трансфер нынешнего сезона АПЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Митома в матче с «Лестер Сити» забил ещё один потрясающий мяч. Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» должен был стать трансфером сезона, однако я бы сказал, что лучшим приобретением стоит признать Митому. Особенно исходя из соотношения цены и качества», — написал Оуэн в своих соцсетях.

Каору Митома стал игроком «Брайтон энд Хоув Альбион» в августе 2021 года. Английский клуб заплатил за его трансфер «Кавасаки» € 3 млн. Однако японский полузащитник дебютировал в АПЛ летом 2022 года. На данный момент Митома провёл 18 матчей за «чаек» во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Накануне, 21 января, Каору помог «Брайтону» сыграть вничью в матче 21-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:2).

Отметим, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сыграл в 18 матчах АПЛ, забил 22 мяча и отметился тремя результативными передачами.

Футбол,Майкл Оуэн,
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