Сёмин оценил игру Алексея Миранчука в матче с «Фиорентиной»

«Игра с «Фиорентиной» получилось очень удачной, как для Миранчука, так и для «Торино». Он хорошо эту игру провёл, думаю, пресса правильно его оценит – с положительной стороны. Забил он традиционным ударом – он у у него хорошо поставлен. Хорошо то, что он постоянно играет и у него есть возможность себя реализовать, – это самое главное», – сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.