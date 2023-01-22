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1 час назад

УЕФА может исключить «Ювентус» из еврокубков

Советский спортиещё 5

Туринский «Ювентус» может быть исключен из еврокубков за нарушение финансовых правил, сообщают итальянские СМИ.

УЕФА может исключить «Ювентус» из еврокубков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника, УЕФА рассматривает вопрос о дополнительном наказании итальянского клуба. В 2021 году «Ювентус» выплатил 3,5 млн евро в качестве штрафа за несоблюдение правил финансового фэйр-плей. Сумма штрафа может увеличиться до 23 млн, если будут доказаны новые случаи финансовых нарушений.

Также в УЕФА не исключают отстранением от участия в еврокубках, причем запрет будет действовать с момента попадания клуба в еврозону.

Ранее Федерация футбола Италии сняла с «Ювентуса» 15 очков за финансовые нарушения. Клуб с третьего место опустился на десятое в чемпионате Италии, и теперь попадание в еврокубки выглядит проблематичным.

Футбол,УЕФА,
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