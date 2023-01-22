УЕФА может исключить «Ювентус» из еврокубков

Туринский «Ювентус» может быть исключен из еврокубков за нарушение финансовых правил, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, УЕФА рассматривает вопрос о дополнительном наказании итальянского клуба. В 2021 году «Ювентус» выплатил 3,5 млн евро в качестве штрафа за несоблюдение правил финансового фэйр-плей. Сумма штрафа может увеличиться до 23 млн, если будут доказаны новые случаи финансовых нарушений.

Также в УЕФА не исключают отстранением от участия в еврокубках, причем запрет будет действовать с момента попадания клуба в еврозону.